Sheep Market Marché de Créateurs de Vasles La P’tite Boutik Vasles

Vasles

Sheep Market Marché de Créateurs de Vasles

La P’tite Boutik 8 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez retrouver des artistes et créateurs à la cinquième édition du Sheep Market de Vasles.

Vous pourrez découvrir des vêtements, des bijoux et de la décoration devant la P’tite Boutik, le tout accompagné d’une animation musicale et d’un feu d’artifice pour profiter pleinement de la soirée ! .

La P’tite Boutik 8 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 27 12 laptiteboutik79@gmail.com

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English : Sheep Market Marché de Créateurs de Vasles

L’événement Sheep Market Marché de Créateurs de Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-05-22 par CC Parthenay Gâtine