Soirée pyjama Espace Agora Vasles
Soirée pyjama Espace Agora Vasles vendredi 3 juillet 2026.
Vasles
Soirée pyjama
Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:45:00
fin : 2026-07-03 20:45:00
Date(s) :
2026-07-03
Comme chaque veille de vacances scolaires, les bibliothécaires vous ont mitonné une marmite d’aventures livresques, à déguster en famille. Ramenez les oreillers et les doudous, installez-vous confortablement et venez profiter des histoires.
Public familial, à partir de 3 ans .
Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr
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English : Soirée pyjama
L’événement Soirée pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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