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Soirée pyjama Espace Agora Vasles

Soirée pyjama Espace Agora Vasles

Soirée pyjama Espace Agora Vasles vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Espace Agora

Adresse : Bibliothèque

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif : Gratuit

Vasles

Soirée pyjama

Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:45:00
fin : 2026-07-03 20:45:00

Date(s) :
2026-07-03

Comme chaque veille de vacances scolaires, les bibliothécaires vous ont mitonné une marmite d’aventures livresques, à déguster en famille. Ramenez les oreillers et les doudous, installez-vous confortablement et venez profiter des histoires.

Public familial, à partir de 3 ans   .

Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38  bibliothequedevasles@orange.fr

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine

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