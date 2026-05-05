Rendez-Vous aux Jardins Déambulation dans le parc du château de la Sayette Lieu-dit La Sayette Vasles

Vasles

Rendez-Vous aux Jardins Déambulation dans le parc du château de la Sayette

Lieu-dit La Sayette Château de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Créé à la Renaissance autour d’une maison forte du XVe siècle, le parc offre quatre clos distincts. Le visiteur découvrira une cour-jardin et son boulingrin ombragé par des arbres remarquables, un jardin classique, un jardin de promenade et de découverte composé d’une charmille de 13 000 m² et un jardin potager-verger aux nombreux rosiers avec un grand pédiluve recueillant l’eau des toits du château. Deux cadrans solaires, créés au XVIIe siècle pour le domaine, sont également présentés. Superficie 3 ha.

Venez découvrir le parc du château de la Sayette à travers une visite guidée en compagnie des propriétaires qui vous présenteront les différentes parties du jardin en évoquant son histoire, son entretien. .

Lieu-dit La Sayette Château de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 94 93

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English : Rendez-Vous aux Jardins Déambulation dans le parc du château de la Sayette

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Déambulation dans le parc du château de la Sayette Vasles a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine