Vide grenier de Vasles 3ème édition Dans le bourg Vasles
Vide grenier de Vasles 3ème édition Dans le bourg Vasles dimanche 31 mai 2026.
Vasles
Vide grenier de Vasles 3ème édition
Dans le bourg 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’association des parents d’élèves de l’école privée Soeur Emmanuelle de Vasles organise la 3ème édition.
Dans le bourg de Vasles de 9h à 18h venez découvrir
Les exposants
Snack et buvette
Baptême de poney au sentier du bélier près du parking mouton Village
Arrivée des exposants à 6h
2€ le mètre sur réservation (5mètres minimum par véhicule sur place) .
Dans le bourg 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 02 72 06 videgreniervasles79340@gmail.com
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English : Vide grenier de Vasles 3ème édition
L’événement Vide grenier de Vasles 3ème édition Vasles a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
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