Vide grenier de Vasles 3ème édition Dans le bourg Vasles

Vasles

Vide grenier de Vasles 3ème édition

Dans le bourg 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association des parents d’élèves de l’école privée Soeur Emmanuelle de Vasles organise la 3ème édition.

Dans le bourg de Vasles de 9h à 18h venez découvrir

Les exposants

Snack et buvette

Baptême de poney au sentier du bélier près du parking mouton Village

Arrivée des exposants à 6h

2€ le mètre sur réservation (5mètres minimum par véhicule sur place) .

Dans le bourg 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 02 72 06 videgreniervasles79340@gmail.com

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English : Vide grenier de Vasles 3ème édition

L’événement Vide grenier de Vasles 3ème édition Vasles a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine