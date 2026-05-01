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Vide grenier de Vasles 3ème édition Dans le bourg Vasles

Vide grenier de Vasles 3ème édition Dans le bourg Vasles

Vide grenier de Vasles 3ème édition Dans le bourg Vasles dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Dans le bourg

Adresse : 1 Place du 25 Août

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif

Vasles

Vide grenier de Vasles 3ème édition

Dans le bourg 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

L’association des parents d’élèves de l’école privée Soeur Emmanuelle de Vasles organise la 3ème édition.

Dans le bourg de Vasles de 9h à 18h venez découvrir

Les exposants
Snack et buvette
Baptême de poney au sentier du bélier près du parking mouton Village

Arrivée des exposants à 6h
2€ le mètre sur réservation (5mètres minimum par véhicule sur place)   .

Dans le bourg 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 02 72 06  videgreniervasles79340@gmail.com

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English : Vide grenier de Vasles 3ème édition

L’événement Vide grenier de Vasles 3ème édition Vasles a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine

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