Fuguer or not fuguer Saison Ah ? Grange Madame Vasles

Vasles

Fuguer or not fuguer Saison Ah ?

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une fable tendre et folle sur la marche et la paternité

Compagnie Sélénote David Sire (16)

Un homme qui marche, passionné et obsédé, transmet à son fils sa quête insatiable devenir le plus grand marcheur de tous les temps. Mais le fils, lui, préfère arpenter les mondes virtuels, au grand désarroi du père. Entre histoire de la marche et conflit intergénérationnel, cette fable contemporaine explore la paternité, la transmission et la difficulté d’aimer autrement.

Tout public dès 10 ans. .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Fuguer or not fuguer Saison Ah ?

L’événement Fuguer or not fuguer Saison Ah ? Vasles a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine