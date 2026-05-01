Juste une illusion Cinéma à Vasles Maison du village Vasles
Juste une illusion Cinéma à Vasles Maison du village Vasles mardi 26 mai 2026.
Vasles
Juste une illusion Cinéma à Vasles
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Synopsis
Tout public
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34
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English : Juste une illusion Cinéma à Vasles
L’événement Juste une illusion Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
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