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Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Grange Madame Vasles

Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Grange Madame Vasles

Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Grange Madame Vasles samedi 30 mai 2026.

Lieu : Grange Madame

Adresse : 8 Rue de la Sayette

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Vasles

Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ?

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Randonnée en musique avec David Sire

9h-13h, départ Grange Madame à Vasles, avec pique-nique partagé vers midi   .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37  RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ?

L’événement Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Vasles a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine

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