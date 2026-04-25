Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Grange Madame Vasles

Vasles

Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ?

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée en musique avec David Sire

9h-13h, départ Grange Madame à Vasles, avec pique-nique partagé vers midi .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ?

L’événement Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Vasles a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine