Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Grange Madame Vasles
Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Grange Madame Vasles samedi 30 mai 2026.
Vasles
Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ?
Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée en musique avec David Sire
9h-13h, départ Grange Madame à Vasles, avec pique-nique partagé vers midi .
Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ?
L’événement Randonnée en musique avec David Sire Saison Ah ? Vasles a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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