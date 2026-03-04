Déambulation dans le parc du château de la Sayette, Jardins de la Sayette, Vasles

Déambulation dans le parc du château de la Sayette Dimanche 7 juin, 14h00 Jardins de la Sayette Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée du parc en compagnie des propriétaires qui vous présenteront les différentes parties du jardin en évoquant son histoire, son entretien. Vous découvrirez également deux cadrans solaires du XVIIe siècle.

Jardins de la Sayette 2 Lieu-dit La Sayette, 79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Vasles 79340 La Garnaudière Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Créé à la Renaissance autour d’une propriété familiale, maison forte du XVe siècle, le parc offre quatre clos distincts. Le visiteur découvrira une cour-jardin et son boulingrin ombragé par des arbres remarquables âgés de 180 ans, un jardin classique du XVIIe siècle, un jardin de promenade et de découverte composé d’une charmille de 13 000 m² et un jardin potager-verger aux nombreux rosiers avec un grand pédiluve recueillant l’eau des toits du château. Deux cadrans solaires, créés au XVIIe siècle pour le domaine, sont également présentés.

Superficie : 3 ha

Visite guidée du parc en compagnie des propriétaires qui vous présenteront les différentes parties du jardin en évoquant son histoire, son entretien. Vous découvrirez également deux cadrans solaires…

© DRAC Stéphanie Bérusseau