Festival du Mouton à 5 Pattes Maison du Mouton salle de l’alpagerie Vasles

Vasles

Festival du Mouton à 5 Pattes

Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion de ses 20 ans, L’École de la Laine organise un Festival les 4 et 5 juillet prochains à Vasles dans lequel se déroulera un marché artisanal où se côtoient artistes, artisans et éleveurs, des conférences et tables rondes pour explorer les innovations du secteur, ainsi que des expositions d’artistes mettant à l’honneur la fibre de laine et le paysage des Deux-Sèvres.

Les curieux pourront aussi s’initier aux savoir-faire lainiers grâce à des ateliers et jeux adaptés à tous les âges.

Cerise sur le gâteau, une tombola avec de beaux lots à gagner, pour repartir avec un souvenir de ces journées riches en découvertes !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer avec nous ces 20 années autour de la Laine et de ses savoir-faire ! .

Maison du Mouton salle de l’alpagerie 7 Rue de la Butée Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Mouton à 5 Pattes

L’événement Festival du Mouton à 5 Pattes Vasles a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine