Baptême en poney au parc Mouton Village Mouton Village Vasles

Vasles

Baptême en poney au parc Mouton Village

Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Léna des Écuries de la Courbotterie, et ses 3 compagnons Calyspo, Itchoum et Galopin vous proposent un baptême en poney

Au programme: présentation, pansage et balade de 15 min dans le parc.

-Départs toutes les 20 minutes à partir de 14h. Dernier départ à 16h40.

-De 2 à 12 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.

Inscriptions recommandées. .

Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12

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English : Baptême en poney au parc Mouton Village

L’événement Baptême en poney au parc Mouton Village Vasles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gâtine