Baptême en poney au parc Mouton Village Mouton Village Vasles
Baptême en poney au parc Mouton Village Mouton Village Vasles dimanche 21 juin 2026.
Vasles
Baptême en poney au parc Mouton Village
Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Léna des Écuries de la Courbotterie, et ses 3 compagnons Calyspo, Itchoum et Galopin vous proposent un baptême en poney
Au programme: présentation, pansage et balade de 15 min dans le parc.
-Départs toutes les 20 minutes à partir de 14h. Dernier départ à 16h40.
-De 2 à 12 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.
Inscriptions recommandées. .
Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12
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English : Baptême en poney au parc Mouton Village
L’événement Baptême en poney au parc Mouton Village Vasles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gâtine
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