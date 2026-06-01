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Baptême en poney au parc Mouton Village Mouton Village Vasles

Baptême en poney au parc Mouton Village Mouton Village Vasles

Baptême en poney au parc Mouton Village Mouton Village Vasles dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Mouton Village

Adresse : 21 rue du bourg neuf

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Vasles

Baptême en poney au parc Mouton Village

Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Léna des Écuries de la Courbotterie, et ses 3 compagnons Calyspo, Itchoum et Galopin vous proposent un baptême en poney

Au programme: présentation, pansage et balade de 15 min dans le parc.
-Départs toutes les 20 minutes à partir de 14h. Dernier départ à 16h40.
-De 2 à 12 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.

Inscriptions recommandées.   .

Mouton Village 21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 

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English : Baptême en poney au parc Mouton Village

L’événement Baptême en poney au parc Mouton Village Vasles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gâtine

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