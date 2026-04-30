Dessin neurographique & Voix La Grange Madame Vasles
Dessin neurographique & Voix La Grange Madame Vasles samedi 20 juin 2026.
Vasles
Dessin neurographique & Voix
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Une journée pour fêter le retour de l’été entre voix, voyellisation, chant intuitif et dessin neurographique.
Cette méthode associe le dessin abstrait et le travail de l’inconscient. .
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 16 05 68 jocyaaucher@yahoo.fr
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English : Dessin neurographique & Voix
L’événement Dessin neurographique & Voix Vasles a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
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