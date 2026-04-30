Dessin neurographique & Voix La Grange Madame Vasles

Vasles

Dessin neurographique & Voix

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une journée pour fêter le retour de l’été entre voix, voyellisation, chant intuitif et dessin neurographique.

Cette méthode associe le dessin abstrait et le travail de l’inconscient. .

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 16 05 68 jocyaaucher@yahoo.fr

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English : Dessin neurographique & Voix

L’événement Dessin neurographique & Voix Vasles a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine