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C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles Maison du village Vasles mardi 23 juin 2026.

Lieu : Maison du village

Adresse : 14 Place du 25 Août

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit

Vasles

C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Synopsis
Tout public
Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée.   .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 

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English : C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles

L’événement C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-06-05 par CC Parthenay Gâtine

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