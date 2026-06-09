C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

Vasles

C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Synopsis

Tout public

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34

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English : C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles

L’événement C’est quoi l’amour ? Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-06-05 par CC Parthenay Gâtine