Pour le meilleur Cinéma à Vasles Maison du village Vasles

Vasles

Pour le meilleur Cinéma à Vasles

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana.

Synopsis

Tout public

L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .

Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pour le meilleur Cinéma à Vasles

L’événement Pour le meilleur Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Parthenay Gâtine