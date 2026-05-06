Pour le meilleur Cinéma à Vasles Maison du village Vasles
Pour le meilleur Cinéma à Vasles Maison du village Vasles mardi 9 juin 2026.
Vasles
Pour le meilleur Cinéma à Vasles
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana.
Synopsis
Tout public
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. .
Maison du village 14 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay.fr
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English : Pour le meilleur Cinéma à Vasles
L’événement Pour le meilleur Cinéma à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Parthenay Gâtine
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