Marchés des soirs d’été à Vasles Centre-ville Vasles
Marchés des soirs d’été à Vasles Centre-ville Vasles vendredi 19 juin 2026.
Vasles
Marchés des soirs d’été à Vasles
Centre-ville 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Marchés des soirs d’été
Venez nous retrouver les vendredis 19 juin, 17 juillet et 21 août sur notre marché des soirs d’été à partir de 17h !
Au programme
Créateurs/artisanat, producteurs locaux, animations, feu d’artifice, restauration et buvette. .
Centre-ville 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 91 34 mairie-vasles@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Marchés des soirs d’été à Vasles
L’événement Marchés des soirs d’été à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-06-04 par CC Parthenay Gâtine
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