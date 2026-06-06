Marche gourmande à Vasles Rue de la Cité Vasles

Vasles

Marche gourmande à Vasles

Rue de la Cité Mouton Village (parking visiteurs) Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

À la découverte de Vasles…

Vous admirerez les paysages et le patrimoine de Gâtine dans la fraîcheur du soir. Les temps de marche sont entrecoupés d’informations du guide sur l’histoire, la faune et la flore locales. Des parcours accessibles à tous pour un moment agréable et convivial !

En partenariat avec Mouton Village

Le service Patrimoine vous propose de nouvelles marches gourmandes qui vous permettront de profiter de la découverte du patrimoine naturel et rural tout en dégustant des produits locaux et de qualité, dans la douceur d’une fin de journée ! Cette marche gourmande à Vasles est organisée en partenariat avec le parc Mouton Village, qui vous ouvrira ses portes pendant la balade.

Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau.

Réservation obligatoire Limité à 40 personnes .

Rue de la Cité Mouton Village (parking visiteurs) Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche gourmande à Vasles

L’événement Marche gourmande à Vasles Vasles a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine