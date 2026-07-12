Baptême en voitures sportives et anciennes Herbignac
dimanche 12 juillet 2026 · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
Baptême en voitures sportives et anciennes
Centre Ville Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 13:30:00
Date(s) :
2026-07-12
4ème édition du baptême en véhicule anciens et sportifs. Tous les fonds seront reversés pour l’insertion et l’autonomie des personnes en situation de handicap lié à l’autisme. .
Centre Ville Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 60 42 04 tyeden@orange.fr
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English :
L’événement Baptême en voitures sportives et anciennes Herbignac a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
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