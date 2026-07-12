Informations pratiques

Herbignac

Baptême en voitures sportives et anciennes

Centre Ville Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 13:30:00

Date(s) :

2026-07-12

4ème édition du baptême en véhicule anciens et sportifs. Tous les fonds seront reversés pour l’insertion et l’autonomie des personnes en situation de handicap lié à l’autisme. .

Centre Ville Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 60 42 04 tyeden@orange.fr

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English :

L’événement Baptême en voitures sportives et anciennes Herbignac a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44