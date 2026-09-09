Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 20:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11 2026-11-12

Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de naïf, d’incompris et d’intello !

Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots Ta Gueule ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste

L’événement Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme