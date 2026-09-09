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Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste Brive-la-Gaillarde

mercredi 11 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
16 Rue Majour
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 20:00:00
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11 2026-11-12

Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de naïf, d’incompris et d’intello !
Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots Ta Gueule !   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste

L’événement Baptiste Defrance dans quelle différence ça fait ? à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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