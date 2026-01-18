Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle) Brive-la-Gaillarde
Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle) Brive-la-Gaillarde dimanche 6 septembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle)
Kiosque Jardins de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Marche et ramassage des déchets.
5 parcours entre 3 et 7 km.
Gratuit et ouvert à tous (mineurs accompagnés, équipement fourni) .
Kiosque Jardins de la Guierle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39
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English : Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle)
L’événement Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme
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