Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle) Brive-la-Gaillarde dimanche 6 septembre 2026.

Brive-la-Gaillarde

Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle)

Kiosque Jardins de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Marche et ramassage des déchets.

5 parcours entre 3 et 7 km.

Gratuit et ouvert à tous (mineurs accompagnés, équipement fourni) .

Kiosque Jardins de la Guierle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39

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English : Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle)

L’événement Les Foulées vertes (Kiosque de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-25 par Brive Tourisme