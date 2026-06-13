Baptiste Ferrandis, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Baptiste Ferrandis, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 26 juillet 2026.
Avec The Belleville Hot Four, plongez dans un univers délicieusement anachronique, où la virtuosité swingue avec élégance. Attentifs à une sobriété certaine les trois musiciens font corps avec l’esprit romantique et l’énergie pure des créations de Django Reinhardt.
Line-up : Baptiste Ferrandis : guitare ; Simone Magliozzi : guitare ; Thomas Posner : contrebasse
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz manouche — Baptiste Ferrandis et The Belleville Hot Four vous entraînent dans un voyage nostalgique, alliant virtuosité et romantisme à l’effigie de Django Reinhardt.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 26 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
payant
Tarif en ligne : de 19 à 22 euros
Tarif sur place : de 22 à 25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T16:00:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/belleville-hot-four-2 contact@38riv.com
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