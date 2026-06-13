Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Baptiste Ferrandis, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Baptiste Ferrandis, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Baptiste Ferrandis, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : 38Riv Jazz Club

Adresse : 38, rue de Rivoli

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif en ligne : de 19 à 22 euros<br>Tarif sur place : de 22 à 25 euros.</p>

Avec The Belleville Hot Four, plongez dans un univers délicieusement anachronique, où la virtuosité swingue avec élégance. Attentifs à une sobriété certaine les trois musiciens font corps avec l’esprit romantique et l’énergie pure des créations de Django Reinhardt.

Line-up : Baptiste Ferrandis : guitare ; Simone Magliozzi : guitare ; Thomas Posner : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Baptiste Ferrandis et The Belleville Hot Four vous entraînent dans un voyage nostalgique, alliant virtuosité et romantisme à l’effigie de Django Reinhardt.
Le dimanche 26 juillet 2026
de 15h00 à 16h00
Le dimanche 26 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros
Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T16:00:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/belleville-hot-four-2 contact@38riv.com


Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)