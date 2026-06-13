Baptiste Ferrandis, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Avec The Belleville Hot Four, plongez dans un univers délicieusement anachronique, où la virtuosité swingue avec élégance. Attentifs à une sobriété certaine les trois musiciens font corps avec l’esprit romantique et l’énergie pure des créations de Django Reinhardt.

Line-up : Baptiste Ferrandis : guitare ; Simone Magliozzi : guitare ; Thomas Posner : contrebasse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Baptiste Ferrandis et The Belleville Hot Four vous entraînent dans un voyage nostalgique, alliant virtuosité et romantisme à l’effigie de Django Reinhardt.

Le dimanche 26 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

Le dimanche 26 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros

Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T16:00:00+02:00;2026-07-26T17:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/belleville-hot-four-2 contact@38riv.com



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