Bar à Champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot

Rue de l’Ile d’Amour (en bord de Marne de Port à Binson Mareuil-le-Port Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-19 2026-07-11

Tout public

La saison s’annonce festive et conviviale avec Les Vignerons de la Vallée du Flagot ! 3 rendez-vous à ne pas manquer autour du champagne sont programmés

– Samedi 16 mai Le Grand Brasero Printemps

Une belle soirée autour des flammes et des bulles pour fêter le retour des beaux jours.

– Vendredi 19 juin Sunset apéritif in the vineyards

Un apéritif en bord de Marne, à savourer au coucher du soleil dans un décor de carte postale.

– Samedi 11 juillet Promenade et champagne

Une balade gourmande et pétillante pour profiter de l’été en bonne compagnie.

Que vous soyez amateur, curieux ou passionné, ces moments sont l’occasion idéale de partager et de découvrir l’univers du champagne . Réservation conseillée, places limitées/Plus d’infos à venir. .

Rue de l’Ile d’Amour (en bord de Marne de Port à Binson Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est +33 6 72 46 89 01

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English : Bar à Champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot

L’événement Bar à Champagne des Vignerons de la Vallée du Flagot Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne