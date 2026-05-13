Bar à tisanes, Musée Hohenlohe, Strasbourg

Bar à tisanes Samedi 23 mai, 19h00 Musée Hohenlohe Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Bar à tisanes dans la cour du Palais Rohan avec dégustations d’infusions locales et savoureuses proposé par Ar’tisane, dans la cadre de la thématique sur la vie nocturne

Musée Hohenlohe 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388525008 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-arts-decoratifs Le musée comprend deux sections : – les somptueux appartements des cardinaux de Rohan d’une part ; – et les collections d’arts décoratifs strasbourgeois couvrant la période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle d’autre part (céramique Hannong de renommée internationale, mobilier, sculpture et peinture, horlogerie, ferronnerie et orfèvrerie). Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques de la fondation Tomi Ungerer.

Bar à tisanes dans la cour du Palais Rohan avec dégustations d’infusions locales et savoureuses proposé par Ar’tisane, dans la cadre de la thématique sur la vie nocturne

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