Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer Hôtel Bristol Montbéliard
samedi 10 octobre 2026 · Hôtel Bristol · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer
Hôtel Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Avec Angélique DOC, diététicienne spécialisée en allergologie, et Jean-Marc RAME, médecin allergologue, cette rencontre propose de mieux comprendre les réactions de notre organisme face à certains aliments.
L’occasion d’en apprendre davantage sur les allergies alimentaires, leurs mécanismes et les moyens de les gérer au quotidien. .
Hôtel Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21
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English : Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer
L’événement Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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