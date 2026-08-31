Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer Hôtel Bristol Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer

Hôtel Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Avec Angélique DOC, diététicienne spécialisée en allergologie, et Jean-Marc RAME, médecin allergologue, cette rencontre propose de mieux comprendre les réactions de notre organisme face à certains aliments.

L’occasion d’en apprendre davantage sur les allergies alimentaires, leurs mécanismes et les moyens de les gérer au quotidien. .

Hôtel Bristol 2 Rue de Velotte Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer

L’événement Bar des sciences Allergies alimentaires comprendre et mieux les gérer Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD