Niedernai

Bar éphémère avec une association de Niedernai

236 rue principale Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Cette soirée conviviale intergénérationnelle organisée les vendredis à tour de rôle par une association de Niedernai est ouverte à tous publics. Buvette et restauration sur place, par l’Amicale des donneurs de sang.

Cette soirée conviviale intergénérationnelle organisée les vendredis à tour de rôle par une association de Niedernai est ouverte à tous publics. La soirée du 17 juillet est organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang.

Bar éphémère avec buvette et petite restauration tartes flambées, pizzas, knacks, bretzels. .

236 rue principale Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 55 99 85 patricia.dietsch.mairie@gmail.com

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English :

This friendly intergenerational evening, organized every Friday by a Niedernai association, is open to all. Refreshments and catering provided by the Amicale des donneurs de sang.

L’événement Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme d’Obernai