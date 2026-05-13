Festival d’O Les compositeurs alsaciens exilés Niedernai

Niedernai

Festival d’O Les compositeurs alsaciens exilés

38 rue du Château Niedernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Avec 3 artistes qui dessinent un paysage musical riche et singulier à travers les œuvres de Ignaz Leybach, Henri Reber et d’autres compositeurs alsaciens exilés. Concert suivi d’un apéritif gourmand.

Une création originale chant, violon, piano avec Geneviève Laurenceau (violon), Clara Barbier-Serrano (soprano) et Jean-Frédéric Neuburger (piano)

Trois artistes d’exception — Clara Barbier-Serrano, Geneviève Laurenceau et Jean-Frédéric Neuburger — se réunissent pour faire renaître des voix oubliées.

À travers les œuvres de Ignaz Leybach, Henri Reber et d’autres compositeurs alsaciens exilés, se dessine un paysage musical riche et singulier. Entre voix, violon et piano, les esthétiques se mêlent dans un dialogue sensible et profondément incarné.

Des compositeurs alsaciens ont quitté l’Alsace pour faire carrière au-delà des frontières alsaciennes. Certains ont opté pour la France après 1870, d’autres après leurs études à Paris ont trouvé des postes et des fonctions qui leur permettaient de vivre de leur art.

Le programme permettra d’entendre des œuvres de Th. Thurner, A. Kullmann, F. Barlow, I. Leybach, H. Reber, etc….Un kaléidoscope d’esthétiques et de styles oubliés à découvrir.

Une introduction sur les compositeurs alsaciens exilés sera donnée en préambule du concert par le musicologue Paul-Philippe Meyer, pour un voyage délicat entre mémoire, exil et redécouverte.

Concert suivi d’un apéritif gourmand à tarif unique 35€, inclus dans le prix du billet.

Billetterie Office de tourisme et sur festivalmusiqueobernai.com/ .

38 rue du Château Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

Featuring 3 artists who sketch a rich and singular musical landscape through the works of Ignaz Leybach, Henri Reber and other exiled Alsatian composers. Concert followed by a gourmet aperitif.

L’événement Festival d’O Les compositeurs alsaciens exilés Niedernai a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme d’Obernai