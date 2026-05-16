Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai
Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai vendredi 24 juillet 2026.
Niedernai
Bar éphémère avec une association de Niedernai
236 rue Principale Niedernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Cette soirée conviviale intergénérationnelle organisée les vendredis à tour de rôle par une association de Niedernai est ouverte à tous publics. Buvette et restauration sur place, par Carpe Diem.
Cette soirée conviviale intergénérationnelle organisée les vendredis à tour de rôle par une association de Niedernai est ouverte à tous publics. La soirée du 24 juillet est organisée par Carpe Diem.
Bar éphémère avec buvette et petite restauration tartes flambées, pizzas, knacks, bretzels. .
236 rue Principale Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 55 99 85 patricia.dietsch.mairie@gmail.com
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English :
This friendly intergenerational evening, organized every Friday by a Niedernai association, is open to all. Refreshments and catering provided by Carpe Diem.
L’événement Bar éphémère avec une association de Niedernai Niedernai a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme d’Obernai
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