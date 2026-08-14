Bar ephémère Octobre Rose RD 48 Vidauban
vendredi 16 octobre 2026 · RD 48 · Vidauban
Informations pratiques
Vidauban
Bar ephémère Octobre Rose
RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 00:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Bar éphémère solidaire sur notre terrasse, en édition spéciale Octobre Rose. Live music, restauration sur place et une touche de rose pour la bonne cause — une partie des recettes sera reversée à une association de lutte contre le cancer du sein.
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RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 73 00 contact@astros.fr
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English :
11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.
L’événement Bar ephémère Octobre Rose Vidauban a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon
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