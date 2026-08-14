UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vidauban

Bar ephémère Octobre Rose RD 48 Vidauban

vendredi 16 octobre 2026 · RD 48 · Vidauban

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
RD 48
Adresse
Château d'Astros SARL
Ville
83550 Vidauban
Département
Var
Tarif
8 8 8

Vidauban

Bar ephémère Octobre Rose

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban Var

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 00:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Bar éphémère solidaire sur notre terrasse, en édition spéciale Octobre Rose. Live music, restauration sur place et une touche de rose pour la bonne cause — une partie des recettes sera reversée à une association de lutte contre le cancer du sein.
  .

RD 48 Château d’Astros SARL Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 99 73 00  contact@astros.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11th edition of local fair that showcases local producers: wine growers and craftsmen.

L’événement Bar ephémère Octobre Rose Vidauban a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon

À voir aussi à Vidauban (Var)