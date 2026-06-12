Bar quiz scientifique Où la curiosité compte plus que les bonnes réponses Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Bar quiz scientifique Où la curiosité compte plus que les bonnes réponses

Mercredi 24 juin 2026 de 19h à 21h. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 21:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Prêts pour un challenge ? Le CNRS Provence et Corse vous invite à une soirée à la brasserie Zoumaï à Marseille, mercredi 24 juin de 19h à 21h. Et si c’était les chercheurs qui vous posaient les questions et à vous de trouver les réponses ?

En équipe, venez jouer, échanger et découvrir la science autrement à travers des situations du quotidien, des faits surprenants et des questions qui font sourire autant que réfléchir. Le tout dans l’ambiance chaleureuse de Zoumaï.





Pas besoin d’être scientifique ici, on joue, on devine, on découvre et les chercheurs et chercheuses sont là pour vous inspirer !





Pour cette deuxième édition, nous aurons le plaisir d’accueillir





• Yoann Cotelle et Jean-François Longevial, de l’Institut des sciences moléculaires de Marseille (ISM2)1 , pour plonger dans le monde fascinant des molécules sur mesure des cages invisibles capables de piéger des ions et de déclencher des réactions chimiques étonnantes.





• Andreea Hertanu et Lucas Soustelle, du Centre de résonance magnétique biologique et médicale (CRMBM)2 , pour découvrir comment l’IRM permet d’explorer les mystères du cerveau et d’étudier de manière non-invasive des maladies neurodégénératives, telles que la sclérose en plaques.





• Florence Lanzi, du Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST)2 , pour explorer nos façons de vivre et de travailler face aux grands défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui.





Les échanges se feront au fil du jeu, ponctués d’anecdotes, de surprises et de discussions ouvertes avec les chercheurs.





On vous y attend nombreux, avec des cadeaux pour les gagnants ! .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 16 45 60 aphelie.savarino@cnrs.fr

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English :

Ready for a challenge? CNRS Provence et Corse invites you to an evening at the Brasserie Zoumaï in Marseille, Wednesday June 24 from 7pm to 9pm. What if the researchers asked you the questions, and it was up to you to find the answers?

L’événement Bar quiz scientifique Où la curiosité compte plus que les bonnes réponses Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille