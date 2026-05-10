BARBARA BUTCH & GUESTS / La Déclaration Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

BARBARA BUTCH & GUESTS, La Déclaration, Dj-Set

Alors que le soleil éclaire encore Paris, le parvis de l’Hôtel de Ville se transforme peu à peu en une vaste scène à ciel ouvert.

Aux commandes, Barbara Butch déploie un DJ set généreux et fédérateur, à son image : libre, joyeux et profondément inclusif. Naviguant entre les styles et les énergies, elle compose un voyage musical pensé comme un moment de partage, où chacun peut trouver sa place. Autour d’elle, des invités surprises viennent ponctuer la soirée, créant des instants inattendus et des croisements artistiques uniques. Ensemble, ils dessinent une montée en intensité progressive, accompagnant le passage du jour à la nuit. Le public est invité à entrer dans cette dynamique collective : danser, vibrer, se rencontrer, se laisser porter. Petits et grands, habitués des danceﬂoors comme simples curieux, tous participent à cette célébration ouverte, où la musique devient un langage commun. Un temps suspendu, à la fois festif et rassembleur, qui donne le ton de la nuit et invite à prolonger l’expérience à travers la ville.

C’est sur le parvis de l’Hôtel de Ville que Barbara Butch donne le coup d’envoi de cette édition, avec un temps fort pluridisciplinaire ayant une seule ambition : rassembler autour de l’amour.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 21h40

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T21:40:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

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