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AGENDA · Chaillac

Barbecue Chaillac

samedi 12 septembre 2026 · Chaillac

Barbecue Chaillac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
36310 Chaillac
Département
Indre
Tarif
23 23 23 Tarif de base plein tarif

Chaillac

Barbecue

Chaillac Indre

Tarif : 23 – 23 – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Barbecue à la halle du plan d’eau
Venez partager un bon repas cuit sur les braises dans une ambiance conviviale et un cadre bucolique. 23  .

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 36 76 30 

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English :

Barbecue at La Halle du Plan d’Eau

L’événement Barbecue Chaillac a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne

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