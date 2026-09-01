Informations pratiques

Chaillac

Barbecue

Chaillac Indre

Tarif : 23 – 23 – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Barbecue à la halle du plan d’eau

Venez partager un bon repas cuit sur les braises dans une ambiance conviviale et un cadre bucolique. 23 .

Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 36 76 30

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English :

Barbecue at La Halle du Plan d’Eau

L’événement Barbecue Chaillac a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne