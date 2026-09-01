AGENDA · Chaillac
Barbecue Chaillac
samedi 12 septembre 2026 · Chaillac
Informations pratiques
Chaillac
Barbecue
Chaillac Indre
Tarif : 23 – 23 – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Barbecue à la halle du plan d’eau
Venez partager un bon repas cuit sur les braises dans une ambiance conviviale et un cadre bucolique. 23 .
Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 36 76 30
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English :
Barbecue at La Halle du Plan d’Eau
L’événement Barbecue Chaillac a été mis à jour le 2026-08-30 par Destination Brenne
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