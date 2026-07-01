Visite du musée de la mine et des minéraux, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine et des minéraux de Chaillac · Chaillac

Informations pratiques

Visite du musée de la mine et des minéraux 19 et 20 septembre Musée de la mine et des minéraux de Chaillac Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Apprenez pourquoi Chaillac a fait l’objet d’activités minières : genèse des gisements et plus de 250 pièces minéralogiques d’exception.

De la pierre brute à la pierre taillée : admirez le monde des gemmes

Les incontournables : Fluorite et barytine – pyromorphite et goethite

et également retrouvez notre exposition temporaire :

La vie, l’évolution entre 600 millions d’années à une époque où la vie animale est en train de s’inventer

Musée de la mine et des minéraux de Chaillac 2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire 06.72.17.07.48 https://minerauxchaillac.com

Apprenez pourquoi Chaillac a fait l’objet d’activités minières : genèse des gisements et plus de 250 pièces minéralogiques d’exception

©COEM Chaillac Bernadette ROY