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Visite du musée de la mine et des minéraux, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine et des minéraux de Chaillac · Chaillac

Visite du musée de la mine et des minéraux, Musée de la mine et des minéraux de Chaillac, Chaillac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la mine et des minéraux de Chaillac
Adresse
2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac
Ville
36310 Chaillac
Département
Indre

Visite du musée de la mine et des minéraux 19 et 20 septembre Musée de la mine et des minéraux de Chaillac Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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Musée de la mine et des minéraux de Chaillac 2 Rue de la Touche, 36310 Chaillac Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire 06.72.17.07.48 https://minerauxchaillac.com
Apprenez pourquoi Chaillac a fait l’objet d’activités minières : genèse des gisements et plus de 250 pièces minéralogiques d’exception

©COEM Chaillac Bernadette ROY

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