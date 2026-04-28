Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac
Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac samedi 22 août 2026.
Chaillac
Course de caisse à savon La Descente du Rossignol
Place du Bosquet Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
3e course de caisse à savon La descente du Rossignol .
Les participants, aussi fous les uns que les autres, à bord de leurs véhicules faits maison, se lanceront donc sur un tracé de 350 m. Départ place du Bosquet (600m de course). Essai me matin et course l’après-midi (13h30-18h). Remise des prix (18h30), animation concert le soir et DJ. .
Place du Bosquet Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 18 65 84 26 lesbarresteam@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The first soapbox race La descente du Rossignol .
L’événement Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne
À voir aussi à Chaillac (Indre)
- Concours de pêche Chaillac 30 mai 2026
- Brocante équestre Chaillac 6 juin 2026
- Exposition T-rex Chaillac 30 juin 2026
- La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Chaillac 2 août 2026
- Les faïences de Milloux Chaillac 5 août 2026