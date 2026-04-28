Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac

Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac

Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac samedi 22 août 2026.

Adresse : Place du Bosquet

Ville : 36310 Chaillac

Département : Indre

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chaillac

Course de caisse à savon La Descente du Rossignol

Place du Bosquet Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

3e course de caisse à savon La descente du Rossignol .
Les participants, aussi fous les uns que les autres, à bord de leurs véhicules faits maison, se lanceront donc sur un tracé de 350 m. Départ place du Bosquet (600m de course). Essai me matin et course l’après-midi (13h30-18h). Remise des prix (18h30), animation concert le soir et DJ.   .

Place du Bosquet Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 18 65 84 26  lesbarresteam@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first soapbox race La descente du Rossignol .

L’événement Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne

À voir aussi à Chaillac (Indre)