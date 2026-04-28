Chaillac

Course de caisse à savon La Descente du Rossignol

Place du Bosquet Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

3e course de caisse à savon La descente du Rossignol .

Les participants, aussi fous les uns que les autres, à bord de leurs véhicules faits maison, se lanceront donc sur un tracé de 350 m. Départ place du Bosquet (600m de course). Essai me matin et course l’après-midi (13h30-18h). Remise des prix (18h30), animation concert le soir et DJ. .

Place du Bosquet Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 18 65 84 26 lesbarresteam@gmail.com

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English :

The first soapbox race La descente du Rossignol .

L’événement Course de caisse à savon La Descente du Rossignol Chaillac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne