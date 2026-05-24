Concours de pêche Chaillac
Concours de pêche Chaillac dimanche 20 septembre 2026.
Chaillac
Concours de pêche
Route de Tilly Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pêche au coup.
Concours de pêche individuel. .
Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22
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English :
Shore fishing.
L’événement Concours de pêche Chaillac a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Brenne
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