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Concours de pêche Chaillac

Concours de pêche Chaillac

Concours de pêche Chaillac dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Route de Tilly

Ville : 36310 Chaillac

Département : Indre

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Chaillac

Concours de pêche

Route de Tilly Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Pêche au coup.
Concours de pêche individuel.   .

Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22 

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English :

Shore fishing.

L’événement Concours de pêche Chaillac a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Brenne

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