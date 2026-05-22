Chaillac

Concours de tri de bétail

4 route de l’ancien Lavoir Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Un week-end convivial et familial autour de l’univers western et du cheval .

La Famille Rostan accueille un concours de tri de bétail à cheval, organisé en partenariat avec l’Association Western Acadienne (AWA).

Venez découvrir cette discipline où cavaliers et chevaux travaillent ensemble pour trier des bovins avec rapidité et précision.

Restauration sur place food truck & buvette disponibles tout le week-end. .

4 route de l’ancien Lavoir Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 11 76 lafermedesbuttons@gmail.com

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English :

A friendly, family weekend based on the western world and horses.

L’événement Concours de tri de bétail Chaillac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne