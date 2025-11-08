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Barbecue de l’Amitié Le Champ-Saint-Père

Barbecue de l’Amitié Le Champ-Saint-Père vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Espace de la Nantée

Ville : 85540 Le Champ-Saint-Père

Département : Vendée

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Le Champ-Saint-Père

Barbecue de l’Amitié

Espace de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 12:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

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Espace de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 55 50 72 

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English :

L’événement Barbecue de l’Amitié Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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