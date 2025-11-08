L’Heure du conte Le Champ-Saint-Père
L’Heure du conte Le Champ-Saint-Père samedi 8 novembre 2025.
L’Heure du conte
Médiathèque Le Champ-Saint-Père Vendée
Début : 2025-11-08 10:30:00
fin : 2026-01-10
2025-11-08 2025-12-13 2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13
Médiathèque Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
