Rassemblement de voitures et motos anciennes
Parking de Carrefour Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11
Parking de Carrefour Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire retropassionsperois@gmail.com
L’événement Rassemblement de voitures et motos anciennes Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral