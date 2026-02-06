Rassemblement de voitures et motos anciennes Le Champ-Saint-Père

Rassemblement de voitures et motos anciennes

Parking de Carrefour Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11

.

Parking de Carrefour Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire retropassionsperois@gmail.com

