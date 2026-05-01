Pouilly-en-Auxois

Barbecue géant 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Break at Jane’s organise un barbecue pour fêter l’arrivée des beaux jours. Ce samedi 23 mai à partir de 19H30, vous pourrez profiter de 3 grillades, un 1/2 de bière ou un soft, un petit paquet de chips et un morceau de pain pour 11 euros par personne. Un moment à partager en famille ou entre amis de façon simple et conviviale. Sur la terrasse ou à l’intérieur pour une partie de jeu, cette soirée s’annonce sous l’astre de la détente.

Il est conseillé de réserver pour assurer les approvisionnements, jusqu’au 19 Mai. Pour les indécis, quand il y en a pour 10…il y en a pour 11, mais peut être pas pour 12, alors, pensez à réserver au 07.61.92.67.85. .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

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English : Barbecue géant 21320 Pouilly en Auxois

L’événement Barbecue géant 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)