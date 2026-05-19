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Barbecue party et concert Bakao Guéret

Barbecue party et concert Bakao Guéret

Barbecue party et concert Bakao Guéret mardi 9 juin 2026.

Lieu : Bakao

Adresse : 4 Rue Salvador Allende

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 4 4 Tarif de base plein tarif

Guéret

Barbecue party et concert

Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Préparez vos agendas !
Le bar associatif Le Bakao vous invite à une soirée mémorable alliant gourmandise et musique live, en partenariat avec le foyer APAJH de Guéret.
Au programme le groupe Undersound !   .

Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 18 02 

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English : Barbecue party et concert

L’événement Barbecue party et concert Guéret a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret

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