Barbecue party et concert Bakao Guéret
Barbecue party et concert Bakao Guéret mardi 9 juin 2026.
Guéret
Barbecue party et concert
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
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Le bar associatif Le Bakao vous invite à une soirée mémorable alliant gourmandise et musique live, en partenariat avec le foyer APAJH de Guéret.
Au programme le groupe Undersound ! .
Bakao 4 Rue Salvador Allende Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 18 02
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English : Barbecue party et concert
L’événement Barbecue party et concert Guéret a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret
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