Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes
Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Barbecue party ! Jardin du Bonheur Rennes Jeudi 16 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Rejoignez-nous pour une soirée barbecue chaleureuse et festive !
Envie de partager un moment convivial en plein air ?
Rejoignez-nous pour une soirée barbecue chaleureuse et festive !
De 18h à 21h30
Au Jardin du Bonheur
Chacun·e apporte ses grillades, chips, boissons ou autres petites choses à partager
Le centre social met à disposition :
• 2 barbecues
• du charbon
• des tables et des bancs
On vous attend nombreux·ses pour profiter ensemble d’une belle soirée d’été !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T21:30:00.000+02:00
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Jardin du Bonheur 8 rue Albert Camus maurepas Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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