UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancray

Barbecue Party Espace du Vaizot Nancray

samedi 5 septembre 2026 · Espace du Vaizot · Nancray

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Espace du Vaizot
Adresse
7 D rue de Vaire
Ville
25360 Nancray
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nancray

Barbecue Party

Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Soirée festive, dansante et déguisée organisée par le Comité des Fêtes de Nancray et animée par DJ TONY !!!   .

Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 08 40 06  annesophie.cfnancray25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Barbecue Party

L’événement Barbecue Party Nancray a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Nancray (Doubs)