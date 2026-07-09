Barbecue Party Espace du Vaizot Nancray
samedi 5 septembre 2026 · Espace du Vaizot · Nancray
Informations pratiques
Nancray
Barbecue Party
Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Soirée festive, dansante et déguisée organisée par le Comité des Fêtes de Nancray et animée par DJ TONY !!! .
Espace du Vaizot 7 D rue de Vaire Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 08 40 06 annesophie.cfnancray25@gmail.com
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English : Barbecue Party
L’événement Barbecue Party Nancray a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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