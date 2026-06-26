Barbeuk Games ! Le Valhalla Ifs

Informations pratiques

Ifs

Barbeuk Games !

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet 2026, le Valhalla à Ifs (près de Caen) organise des Barbeuk Games, une journée festive placée sous le signe de la convivialité, du défi et du partage.

Le samedi 4 juillet 2026, le Valhalla à Ifs (près de Caen) organise des Barbeuk Games, une journée festive placée sous le signe de la convivialité, du défi et du partage.

De 14h à 18h0, petits et grands (à partir de 10 ans) pourront participer gratuitement aux Olympiades Vikings, une série d’épreuves ludiques inspirées de l’univers nordique. Entre amis ou en famille, les participants seront invités à relever différents défis accessibles à tous épreuve de lancer, quiz viking, construction de drakkar miniature, chasse aux runes, duel au béhourd, duel au bras de fer et plusieurs autres animations. (voir le programme complet sur leur réseaux sociaux ou site internet)

L’inscription aux Olympiades est gratuite mais obligatoire.

À partir de 19h, place au grand Barbeuk du Valhalla. Les visiteurs pourront profiter d’un barbecue estival dans une ambiance chaleureuse et décontractée, avec restauration, bar et activités habituelles du site jusqu’à minuit.

Un événement original à vivre en famille ou entre amis pour découvrir l’univers viking du Valhalla et partager un moment convivial au début de l’été. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Barbeuk Games !

On Saturday 4 July 2026, Valhalla in Ifs (near Caen) is hosting the Barbeuk Games, a day of celebration centred on fun, challenges and sharing.

L’événement Barbeuk Games ! Ifs a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité