Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau Ifs
Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau Ifs vendredi 3 juillet 2026.
Ifs
Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau
Forêt d’Ifs Ifs Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Projection, concert, Buvette et restauration sur place avec le Comité des fêtes.
Dès 19h. 20h Concert de Frank, 21h Concert de Jukebox Heroes, 22h45 Projection de Les Croods 2.
Projection, concert, Buvette et restauration sur place avec le Comité des fêtes.
20h Concert de FRANK. Chansons françaises originales ou reprises intemporelles (Brassens, Bashung, Piaf, etc.), FRANK raconte des séquences de la vie quotidienne, comme au temps de la chanson réaliste. Avec Frank Delannet, Pénélope Boyer, Aya Corbel, Noam Lacolley Gadjigo, Paul Williot.
21h Concert de Jukebox Heroes. De retour dans les années magiques du vinyle, retrouvez les standards du classic rock défendus par cinq musiciens aussi fougueux que talentueux. Queen, Led Zeppelin, AC/DC… Ils sont tous là ! Avec Yann Mest, Hélène Bassot, Francis Gambini, Serge Balci, Christophe Marie.
22h45 Projection Les Croods 2 .
Forêt d’Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 84 98 44 culture@ville-ifs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau
Screening, concert, refreshments and food on site with the Comité des fêtes.
Starting at 7pm. 8pm: Concert by Frank, 9pm: Concert by Jukebox Heroes, 10.45pm: Screening of Les Croods 2.
L’événement Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau Ifs a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Ifs (Calvados)
- Spectacle Plan B Parc Archéo Ifs 17 juillet 2026
- Le répère des pirates Le Valhalla Ifs 18 juillet 2026
- Spectacle Normal Samouraï Ifs 21 août 2026
- Fest’Ifs Gymnase Alice Milliat Ifs 5 septembre 2026
- Démonstration : une journée au Néolithique, Parc archéologique, Ifs 18 septembre 2026