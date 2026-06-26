Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau Ifs vendredi 3 juillet 2026.

Ifs

Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau

Forêt d’Ifs Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Projection, concert, Buvette et restauration sur place avec le Comité des fêtes.

Dès 19h. 20h Concert de Frank, 21h Concert de Jukebox Heroes, 22h45 Projection de Les Croods 2.

Projection, concert, Buvette et restauration sur place avec le Comité des fêtes.

20h Concert de FRANK. Chansons françaises originales ou reprises intemporelles (Brassens, Bashung, Piaf, etc.), FRANK raconte des séquences de la vie quotidienne, comme au temps de la chanson réaliste. Avec Frank Delannet, Pénélope Boyer, Aya Corbel, Noam Lacolley Gadjigo, Paul Williot.

21h Concert de Jukebox Heroes. De retour dans les années magiques du vinyle, retrouvez les standards du classic rock défendus par cinq musiciens aussi fougueux que talentueux. Queen, Led Zeppelin, AC/DC… Ils sont tous là ! Avec Yann Mest, Hélène Bassot, Francis Gambini, Serge Balci, Christophe Marie.

22h45 Projection Les Croods 2 .

Forêt d’Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 84 98 44 culture@ville-ifs.fr

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English : Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau

Screening, concert, refreshments and food on site with the Comité des fêtes.

Starting at 7pm. 8pm: Concert by Frank, 9pm: Concert by Jukebox Heroes, 10.45pm: Screening of Les Croods 2.

L’événement Ciné plein air et concerts | L’été sur un plateau Ifs a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Caen la Mer