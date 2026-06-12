Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles
Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Brice-Courcelles
Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales
Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tout public
Compagnie Éclat
Juliette Fabre, percussions, voix et violoncelle
Léna Lezin, percussions d’eau, voix, corps
Barbotte
De 6 mois à 3 ans
Léna Lezin et Juliette Fabre explorent l’univers aquatique des tout-petits. De la pataugeoire à la baignoire, ça coule et s’écoule. Autant de bruits d’eaux que l’on aime.
Violoncelle, voix parlées et chantées, calebasses d’eau, onomatopées, voix d’enfants gazouillant dans le bain, danse des mains, clapotis des doigts, bâton de pluie, océan-tambour, musiques électroacoustiques… laissons-nous embarquer dans ce merveilleux bain sonore fait de créations sonores, de musique d’eau, de chansons, de lectures d’albums…
Un instant d’intimité et de complicité avec les tout-petits dans une grande simplicité .
Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est
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English : Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales
L’événement Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Saint-Brice-Courcelles a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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