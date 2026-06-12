Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Brice-Courcelles

Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales

Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Tout public

Compagnie Éclat

Juliette Fabre, percussions, voix et violoncelle

Léna Lezin, percussions d’eau, voix, corps

Barbotte

De 6 mois à 3 ans

Léna Lezin et Juliette Fabre explorent l’univers aquatique des tout-petits. De la pataugeoire à la baignoire, ça coule et s’écoule. Autant de bruits d’eaux que l’on aime.

Violoncelle, voix parlées et chantées, calebasses d’eau, onomatopées, voix d’enfants gazouillant dans le bain, danse des mains, clapotis des doigts, bâton de pluie, océan-tambour, musiques électroacoustiques… laissons-nous embarquer dans ce merveilleux bain sonore fait de créations sonores, de musique d’eau, de chansons, de lectures d’albums…

Un instant d’intimité et de complicité avec les tout-petits dans une grande simplicité .

Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est

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English : Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales

L’événement Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Saint-Brice-Courcelles a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès