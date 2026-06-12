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Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles

Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Rue de Luzarches

Adresse : Maison des Arts Musicaux

Ville : 51370 Saint-Brice-Courcelles

Département : Marne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Brice-Courcelles

Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales

Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Tout public
Compagnie Éclat

Juliette Fabre, percussions, voix et violoncelle
Léna Lezin, percussions d’eau, voix, corps

Barbotte

De 6 mois à 3 ans

Léna Lezin et Juliette Fabre explorent l’univers aquatique des tout-petits. De la pataugeoire à la baignoire, ça coule et s’écoule. Autant de bruits d’eaux que l’on aime.

Violoncelle, voix parlées et chantées, calebasses d’eau, onomatopées, voix d’enfants gazouillant dans le bain, danse des mains, clapotis des doigts, bâton de pluie, océan-tambour, musiques électroacoustiques… laissons-nous embarquer dans ce merveilleux bain sonore fait de créations sonores, de musique d’eau, de chansons, de lectures d’albums…

Un instant d’intimité et de complicité avec les tout-petits dans une grande simplicité   .

Rue de Luzarches Maison des Arts Musicaux Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est  

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English : Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales

L’événement Barbotte Petits Flâneurs | Les Flâneries Musicales Saint-Brice-Courcelles a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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