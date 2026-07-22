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AGENDA · Le Barcarès

BARKA DANCE Le Barcarès

vendredi 7 août 2026 · Le Barcarès

BARKA DANCE Le Barcarès

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
66420 Le Barcarès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Barcarès

BARKA DANCE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Soirée festive avec DJ généraliste, musique pour tous les styles et ambiance conviviale au cœur de la ville. Venez danser et partager un moment de fête entre amis !
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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 

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English :

A festive evening with a DJ who plays a wide range of genres, music for all tastes, and a friendly atmosphere in the heart of the city. Come dance and enjoy a fun night out with friends!

L’événement BARKA DANCE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES

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