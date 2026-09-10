UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Barnum jeunesse, Médiathèque Aragon, Le Mans

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Barnum jeunesse, Médiathèque Aragon, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du port, 72000 Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
Gratuit, entrée libre

Barnum jeunesse 3 et 4 octobre Médiathèque Aragon Sarthe

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Faites Lire ! accueille un espace dédié aux jeunes enfants. Retrouvez les médiathèques du Mans pour des lectures et comptines pour explorer l’imaginaire des tout-petits.

Du 3 au 4 oct. – Barnum Jeunesse au salon Faites-Lire au Mans
À faire en famille

Médiathèque Aragon 54 Rue du port, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 48 74 https://mediatheques.lemans.fr
Lecture

Ville du Mans

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)