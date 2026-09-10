AGENDA · Le Mans
Barnum jeunesse, Médiathèque Aragon, Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Barnum jeunesse 3 et 4 octobre Médiathèque Aragon Sarthe
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Faites Lire ! accueille un espace dédié aux jeunes enfants. Retrouvez les médiathèques du Mans pour des lectures et comptines pour explorer l’imaginaire des tout-petits.
Du 3 au 4 oct. – Barnum Jeunesse au salon Faites-Lire au Mans
À faire en famille
Médiathèque Aragon 54 Rue du port, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 48 74 https://mediatheques.lemans.fr
Lecture
Ville du Mans
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