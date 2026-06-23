Barokentin en concert au château de Saint-Pierre-Eglise Château de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église samedi 11 juillet 2026.

Saint-Pierre-Église

Barokentin en concert au château de Saint-Pierre-Eglise

Château de Saint-Pierre-Eglise 72 Rue du Calvaire Saint-Pierre-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Au profit des travaux du parc du château.

Britannique, dont les ancêtres étaient évidemment français, David LE MONNIER, doté d’une licence en musicologie de l’Université d’Exeter en Grande Bretagne, ayant perfectionné son chant au sein du prestigieux choeur de Christ Church College, Oxford et ensuite à la Royal Academy of Music de Londres, est installé en France depuis 1990. D’abord chanteur au sein du Groupe Vocal de France, il a par la suite chanté pendant 18 ans dans le choeur de la formation des Arts Florissants dirigé par William Christie. Séduit par le Cotentin (terre de ses ancêtres), ce chanteur, parisien de longue date, chef de choeur, pianiste, claveciniste, est venu s’installer à Valognes Pays d’art et d’histoire en 2016.

Sa passion et sa longue pratique du répertoire baroque et Renaissance l’amène en 2018 à fonder le groupe BAROKENTIN.

C’est ainsi qu’il a réuni des musiciens de grand talent autour de lui, passionnées de musique des 17 et 18ème siècles et déjà solidement ancrées dans le monde musical de la Manche.

David Le Monnier et son équipe ont fermement l’intention de faire découvrir et apprécier la musique baroque, non seulement dans le Cotentin, mais dans la Manche toute entière, au sein de notre très riche patrimoine architectural.

Depuis leur création en 2018, cinquante concerts ont déjà été donnés par l’Ensemble BAROKENTIN.

Pour l’année 2026, l’Ensemble BAROKENTIN a le plaisir de vous annoncer son nouveau programme musical. Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir le jeune et très talentueux soprano ALIX GALLOIS, qui se joindra à nous pour cette nouvelle saison.

Alix GALLOIS chantera la cantate de Montéclair La Mort de Didon (1709) ainsi que trois des Airs Allemands de Georg Friedrich Haendel.

Jean-Baptiste BERNUIT jouera des magnifiques sonates pour violon (française, italienne et allemande) de François Francoeur, Andrea Zani et J. S. Bach (BWV 1024 attribution à Pisendel).

Jet PLANKEN jouera une très belle sonate pour violoncelle (restée malheureusement anonyme et qui se trouve en manuscrit à la bibliothèque de Vienne, Autriche).

Alix GALLOIS a commencé le chant enfant au sein des Petits Chanteurs de l’Institut Saint-Lô. En parallèle de ses études d’architecture, elle a suivi un cursus de chant lyrique au CRR de Versailles Grand Parc, où elle se perfectionne actuellement auprès de Laura Holm après l’obtention de son Diplôme d’Études Musicales.

Elle est également diplômée de l’École du Chant Grégorien de Paris, et suit une formation poussée en chant baroque à Versailles. Elle se produit régulièrement en choeur ou en soliste au sein de choeurs professionnels ou d’ensembles de musique de chambre lors de concerts ou festivals (Chapelle Royale de Versailles, Salle Gaveau, Notre-Dame de Rocadamadour … ).

Jean-Baptiste BERNUIT, violoniste et altiste, originaire de Caen et installé depuis 2014 dans la Manche, professeur de violon à l’Ecole de Musique des Pieux, professeur de violon et alto à l’École de Musique de Beaumont-Hague.

Jet PLANKEN, violoncelliste d’origine néerlandaise, installée depuis plusieurs années en Normandie (Evreux, Cherbourg et désormais Bricquebec) et qui fait valoir son talent dans plusieurs ensembles musicaux de la région. .

Château de Saint-Pierre-Eglise 72 Rue du Calvaire Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie davidlemonnier50@gmail.com

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L’événement Barokentin en concert au château de Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cotentin Le Val de Saire