Baroudeurs des Alpes Gran Fondo Samoëns Montagnes du Giffre Samoëns samedi 6 juin 2026.
Centre du Village Samoëns Haute-Savoie
Tarif : 60 – 60 – 125 EUR
Début : 2026-06-06 08:30:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
2026-06-06
Gran Fondo Samoëns Montagnes du Giffre 1 jour ou 2 jours à toi de choisir ton défi !
Centre du Village Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com
English : Baroudeurs des Alpes Gran Fondo Samoëns Montagnes du Giffre
Gran Fondo Samoëns Montagnes du Giffre: 1 day or 2 days the choice is yours!
