Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !, Jardin botanique alpin dit La Jaysinia, Samoëns

Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu ! 5 – 7 juin Jardin botanique alpin dit La Jaysinia Haute-Savoie

pour atelier macro: prévoir son téléphone ou son appareil photo. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !

Gérard Gachignard, photograhe passionné, affectionne le jardin depuis de nombreuses années.

Il nous présentera, à la maison de la Jaÿsinia, une exposition de ses photos macro, prises au sein du jardin.

Durant les rendez-vous aux jardins, Gérard nous proposera des ateliers « photos macro » en se familarisant avec différents types d’appareils (appareil photo, téléphone).

– 10h – 12h : atelier avec votre téléphone

– 14h – 16h : atelier avec votre appareil photo

– 16h – 18h : atelier avec votre téléphone

Ateliers proposés le samedi et le dimanche, d’une durée de 2h avec vos propres appareils.

Places limitées à 6 personnes/atelier.

Réservations à: jba.lajaysinia@mairiedesamoëns.fr

En parallèle:

Les jardiniers vous proposerons des visites guidées du jardins avec leur regard et une approche de la botanique, loupe de botaniste en main!

Visites le samedi et dimanche:

– Matin: 10h – 12h

– Après-midi: 14h30 – 16h30

Visites guidées pour enfants et adultes, limitées à 12 personnes

Jardin botanique alpin dit La Jaysinia 40 rue du parc, 74340 Samoëns Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450344986 https://www.samoens.com/jardin-botanique-alpin-la-jaysinia/ [{« type »: « email », « value »: « jba.lajaysinia@mairiedesamoens.fr »}] [{« link »: « mailto:jba.lajaysinia@mairiedesamoens.fr »}] Entrée libre et gratuite

Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !

© Gérard Gachignard