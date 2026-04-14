Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !, Jardin botanique alpin dit La Jaysinia, Samoëns
Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !, Jardin botanique alpin dit La Jaysinia, Samoëns vendredi 5 juin 2026.
Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu ! 5 – 7 juin Jardin botanique alpin dit La Jaysinia Haute-Savoie
pour atelier macro: prévoir son téléphone ou son appareil photo. Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !
Gérard Gachignard, photograhe passionné, affectionne le jardin depuis de nombreuses années.
Il nous présentera, à la maison de la Jaÿsinia, une exposition de ses photos macro, prises au sein du jardin.
Durant les rendez-vous aux jardins, Gérard nous proposera des ateliers « photos macro » en se familarisant avec différents types d’appareils (appareil photo, téléphone).
– 10h – 12h : atelier avec votre téléphone
– 14h – 16h : atelier avec votre appareil photo
– 16h – 18h : atelier avec votre téléphone
Ateliers proposés le samedi et le dimanche, d’une durée de 2h avec vos propres appareils.
Places limitées à 6 personnes/atelier.
Réservations à: jba.lajaysinia@mairiedesamoëns.fr
En parallèle:
Les jardiniers vous proposerons des visites guidées du jardins avec leur regard et une approche de la botanique, loupe de botaniste en main!
Visites le samedi et dimanche:
– Matin: 10h – 12h
– Après-midi: 14h30 – 16h30
Visites guidées pour enfants et adultes, limitées à 12 personnes
Jardin botanique alpin dit La Jaysinia 40 rue du parc, 74340 Samoëns Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450344986 https://www.samoens.com/jardin-botanique-alpin-la-jaysinia/ [{« type »: « email », « value »: « jba.lajaysinia@mairiedesamoens.fr »}] [{« link »: « mailto:jba.lajaysinia@mairiedesamoens.fr »}] Entrée libre et gratuite
Infiniment petit, le jardin comme vous ne l’avez jamais vu !
© Gérard Gachignard
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