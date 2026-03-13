Barrage en fête, spécial 100 ans

Route du Barrage Cuzion Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Barrage en fête, spécial 100 ans !

Une journée spéciale pour célébrer le centenaire de cette magnifique usine hydroélectrique !

En partenariat avec Edf petite hydro et pour le Syndicat Mixte du Lac, Oc and Oïl apporte sa touche festive et singulière à partir de 18h00… Programme à venir. .

Route du Barrage Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com

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English :

Barrage en fête: fireworks concert, electro ball at Cuzion. A plunge into the Roaring Twenties at the foot of the Barrage!

L’événement Barrage en fête, spécial 100 ans Cuzion a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Creuse