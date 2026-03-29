Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion
Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion mardi 16 juin 2026.
Cuzion
Conférence sur les 100 ans du barrage
18 Rue de la Violoune Cuzion Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Conférence Les 100 ans du barrage d’Eguzon par Bernard Evenot.
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18 Rue de la Violoune Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 24 96 58 cuzion.culture@gmail.com
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English :
Conference: 100 years of the Eguzon dam by Bernard Evenot.
L’événement Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse
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