Cuzion

Conférence sur les 100 ans du barrage

18 Rue de la Violoune Cuzion Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Conférence Les 100 ans du barrage d’Eguzon par Bernard Evenot.

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18 Rue de la Violoune Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 24 96 58 cuzion.culture@gmail.com

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English :

Conference: 100 years of the Eguzon dam by Bernard Evenot.

L’événement Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse