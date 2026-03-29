Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion

Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion

Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion mardi 16 juin 2026.

Adresse : 18 Rue de la Violoune

Ville : 36190 Cuzion

Département : Indre

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cuzion

Conférence sur les 100 ans du barrage

18 Rue de la Violoune Cuzion Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Conférence Les 100 ans du barrage d’Eguzon par Bernard Evenot.
  .

18 Rue de la Violoune Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 24 96 58  cuzion.culture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference: 100 years of the Eguzon dam by Bernard Evenot.

L’événement Conférence sur les 100 ans du barrage Cuzion a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse

À voir aussi à Cuzion (Indre)